Yanan aracı orman ekibi söndürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde bir anda alevler içinde kalan otomobil, orman ekibi tarafından tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi’nde seyir halinde iken alev alan 01 AEE 313 plakalı otomobile ilk müdahale, bölgede yakın olan Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın arazözü ile yapıldı.

Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında araç kullanılmaz hale geldi.