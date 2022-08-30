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Yanan aracı film izler gibi izlediler
Adana’da bir otomobil caddede alev alev yanarken vatandaşın birinin elini arkasına koyup o onları izlemesi dikkat çekti.
Asayiş 30.08.2022, 11:14
Adana’da bir otomobil caddede alev alev yanarken vatandaşın birinin elini arkasına koyup o onları izlemesi dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobilin motor kısmından hareket halindeyken duman çıkmaya başladı. Sürücüsü otomobili sağa park edip otomobili yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Ancak yangın tüpü yetersiz kalınca otomobildeki yangın büyüdü. Trafik tek taraflı olarak kesildi. Bu arada yanan otomobili elini arkasına koyarak izlemesi dikkat çekti. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürdü. Ancak otomobilden geriye demir yığını kaldı.
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