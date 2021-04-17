banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu

Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı

Bursa’da uzun yıllardır antika dükkanı olarak kullanılan bina çıkan yangınla küle dönmüştü. Yangının verdiği hasar gündüz ortaya çıktı.

Asayiş 17.04.2021, 11:50
2
Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı

Bursa’da uzun yıllardır antika dükkanı olarak kullanılan bina çıkan yangınla küle dönmüştü. Yangının verdiği hasar gündüz ortaya çıktı.

Dün gece Osmangazi İlçesi Haşimiscan Caddesi Abdal Simit Fırını yanındaki antikacı dükkanında yangın çıkmış çıkan, 2 katlı bina küle dönmüştü. Yangına Bursa itfaiye ekipleri müdahale etmiş yangın söndürülmüştü. Yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Çıkan yangınla birlikte 2 katlı binanın tamamen yandığı kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Polis ekiplerinin yangınla alakalı tahkikatı devam ediyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu