banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu
Yaban Mersini hasadı başladı
Yaban Mersini hasadı başladı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı
Antalya’da valilikten sıcak saatler uyarısı

Yanan ahırda inek ve koyunlar telef oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 1 inek ile 10 koyun telef oldu.

Asayiş 26.07.2022, 19:16
Yanan ahırda inek ve koyunlar telef oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 1 inek ile 10 koyun telef oldu.

Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Toprak’a ait ahırda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle samanların tutuştuğu yangın büyürken, itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Yangında 1 inek ile 10 koyun telef oldu.

Köpeğin ahıra koşarak havladığını gördüğünü söyleyen Bahri Kocabaş, “Köpek havlayarak, ahıra doğru gidiyordu. Ben de köpeğin havlamasından şüphelenerek, o yöne doğru gittim. Ahırdan dumanlar çıktığını gördüm, komşuya seslendim ve itfaiyeye haber verdik” dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
30°
açık