Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında yan yatarak metrelerce sürüklenen otomobil, kaldırım üzerine çıkarak durabildi. Sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 06 FK 6832 otomobil, önünde seyreden Bayram B’nin kullandığı 06 CMP 548 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kaldırım üzerine çıkarak durabilen otomobil sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşlar ise sürücünün otomobilden çıkmasına yardımcı oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ömer K’ya ilk müdahale ambulansta yapıldı. Buradaki tedavinin ardından Ömer K, hastane naklini reddetti. İtfaiye ekipleri de otomobilde tedbir aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlattı.