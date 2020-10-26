Yan yatan kamyonet EDS kamerasını devirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrilen kamyonet, refüjdeki EDS kamerasını yerinden söktü.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Abdülkadir Yıldırım’ın kullandığı 07 EZZ 62 plakalı kamyonet, Çolaklı jandarma kavşağında bulunan trafik lambalarına yaklaştığı sırada sol tekeri refüje çıkarak devrildi. Kamyonet, refüjde bulunan kısa adı EDS olan Elektronik Denetleme Sistemi kamerasını bulunduğu yerden sökerken, kamyonet sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Yola devrilen kamyonetin yolun sol şeridini kapatması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.