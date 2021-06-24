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Yan yatan kamyondaki tomruklar otomobilin üstüne devrildi: 2 yaralı

Kastamonu-Karabük karayolu Araç mevkiinde tomruk yüklü kamyonun yan yatması neticesinde araçta yüklü tomruklar bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 24.06.2021, 15:40
Yan yatan kamyondaki tomruklar otomobilin üstüne devrildi: 2 yaralı

Kastamonu-Karabük karayolu Araç mevkiinde tomruk yüklü kamyonun yan yatması neticesinde araçta yüklü tomruklar bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç-Kastamonu karayolu Diphan mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 PU 798 plakalı tomruk yüklü kamyon yat yattı. Yan yatan kamyonda yüklü olan tomruklar ise bir otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen kazada her iki araç içinde bulunan sıkışan sürücüler yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 yaralı sürücü, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
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