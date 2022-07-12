"Yan baktın" diyerek bir gence saldırdılar: O anlar kameraya yansıdı

Esenyurt’ta panelvan bir araçta bulunan 6 kişi, "yan baktın" diyerek bir gence saldırdı. Saniyeler içerisinde yaşanan olayda tekme ve yumrukların hedefi olan genç aldığı darbelerle sersemlerken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece 01.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre panelvan bir araç içerinde bulunan 6 kişi, yoldan geçen bir gencin, kendilerine yan baktığını düşünerek ortalığı birbirine kattı. Saniyeler içerisinde araçtan inen şahıslar, yolda yürüyen gence tekme ve tokatlarla saldırdı. Yaşanan olayın ardından büyük bir rahatlıkla araçlarına geri dönen şahıslar gözden uzaklaşırken, genç aldığı darbelerle sersemleyerek yürüyemez hale geldi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.