‘Yan bakma’ kavgasında silahlar çekildi: 2’si ağır 4 yaralı

Gaziosmanpaşa’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında ‘yan bakma’ meselesi yüzünden silahlı çatışma yaşandı. Olayda 2’si ağır 4 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Gaziosmanpaşa Yenimahalle Cebeci Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşı karşıya geldi.

Yan bakma meselesinden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgada dönüştü. Olayda 2’si ağır 4 kişi yaralanırken, çevredeki dükkanlarda zarar gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı dört kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.