Yan bakma kavgası korona virüsü unutturdu

Bursa’da iki grup arasında çıkan ’neden yan baktın’ kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuşurken, korona virüs unutuldu.

Bursa’da iki grup arasında çıkan ’neden yan baktın’ kavgası, korona virüsü unutturdu. Merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen iki grup bir anda kavgaya tutuştu. ’Neden yan baktın’ sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada korona virüs tedbirleri hiçe sayılırken, tekmeli ve yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.