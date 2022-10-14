Yamaçta ayağı kırılan şahsa helikopter ile nefes kesen kurtarma

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırılan şahıs, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bulunduğu yamaçtan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün saat 17.00’de Manavgat ilçesi Oymapınar Baraj Gölü orman sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahada ağaç kesme faaliyeti icra eden bir şahsın, yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle sol ayağı kırıldı. 112 arayarak yardım talebinde bulunan şahıs için helikopter desteği istendi. Durum Antalya İl AFAD Müdürlüğü tarafından bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bulunduğu yamaçtan alınan şahıs Antalya Süleyman Satır Helikopter Pisti’nde sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavisi süren şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.