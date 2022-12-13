Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonlarında 2 kilo 60 Gram sentetik kannabinoid, 994 gram skunk, 52 gram kokain ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucuları Yalova’da sokak satıcılarına ulaştırarak satış yaptığı ve yaptırdığı tespit edilen zanlıyı takibe aldı. Operasyon düğmesine basan ekipler 34 plakalı otomobili durdurarak içindeki şüpheli Ş.’A’yı gözaltına aldı. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde araçta yapılan aramada, 980 gram skunk ve 52 gram kokain ele geçirildi.

Yalova Emniyeti tarafından düzenlenen diğer uyuşturucu operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.C gözaltına alındı. Şüphelinin farklı adreslerdeki, ikametlerinde yapılan aramada 2 kilo 60 gram sentetik kannabinoid, 14 gram skunk ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Zanlıların Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri devam ediyor.