Yalova’daki tersanede patlama: 3 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir tersanede bulunan bir tankta gaz ve oksijen sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 tersane işçisi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralanan 2 işçide ağır yanıklar oluşurken diğer işçinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri patlama sonrası tersanede kontroller gerçekleştirdi.

Patlama ile ilgili tahkikat sürüyor.