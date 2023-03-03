Yalova’daki 1999 yılı öncesi binalar için kentsel dönüşüm çağrısı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 1999 öncesi binaların kentsel dönüşümü için Yalovalı vatandaşların desteğini istedi.

Yalova Belediyesi ekipleri 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesinde yaraları sarmak için yapılan çalışmalara destek veriyor. Bölgede incelemelerde bulunan Tutuk, aynı durumu yaşamamak adına 1999 yılı öncesi binaların yenilenmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların desteği ile kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde uygulanabileceğini anlatan Tutuk, "1999’dan önce yapılmış 5-6 katlı binalarımızın bir an önce kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Çünkü onlar 98 deprem yönetmeliğinden önce yapılmış, hazır beton olmayan, radyan temeli olmayan binalar" dedi.

Depremden büyük ölçüde etkilenen Hatay’da yaşananların Yalova’da tekrarlanması kentsel dönüşüm projeleri ile mümkün olacağını söyleyen Tutuk, "Aradan geçen yıllar sonra 5 kata yine 5 katlı, 6 katlı binanın yerine yine 6 katlı bina yapılabilmesinin önünü açtık. Vatandaşlarımız duyarlı olsun. Kentsel dönüşüm için bize destek versin” dedi.

Depremden herkesin ders çıkarması gerektiğini söyleyen Tutuk, “1999’dan önce yapılmış 5-6 katlı binalarımızın bir an önce kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor çünkü onlar 98 deprem yönetmeliğinden önce yapılmış, hazır beton olmayan, radyan temeli olmayan binalar. Burada Hatay’da yüzde 99’u 1999’dan önce yapılmış eski binalar yıkılmış. Biz ilk defa 5 ve 6 katlı binaların kentsel dönüşüm için önünü açtık. Onun için vatandaşlarımız duyarlı olsun. Kentsel dönüşüm için bize destek versin. Vatandaşlarımız dönüşüm için adım atsınlar. Kendilerine bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. O nedenle buradan çağrıda bulunuyorum. Aynı acıları tekrar yaşamamak için gelin eski binaları dönüştürelim” diye konuştu.