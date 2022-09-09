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Yalova’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Yalova-İzmit kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Asayiş 09.09.2022, 20:03
Yalova-İzmit kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu, Kocaeli istikametinde seyreden 16 VY 567, 06 AL 122 ve 34 FDK 421 plakalı otomobiller Elmalık Yolu sapağı mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan bazıları yolu bölen beton bloklara vurdu. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi.
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