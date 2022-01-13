Yalova’da zabıta 2021’de 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında toplam 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi.

Ekipler, 2021 yılında kurdaki dalgalanmadan dolayı fırsatçılık yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 6502 sayılı kanuna göre fiyat etiketi ve aşırı fiyat artışları denetlenerek, kurallara uymayan esnafların İl Ticaret Müdürlüğü’ne bildirimleri yapıldı. 423 pazar esnafının ise terazi ölçü ve ayar rutinleri gerçekleştirildi.

2020 yılından itibaren tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen korona virüs nedeniyle de denetimler arttı. 2021 yılı içinde 50 bin kişiye korona virüs denetimi yapıldı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde 289 adet iş yerine işletme ruhsatı verildi. Ayrıca 141 iş yerinin ise ruhsat iptali gerçekleştirildi.