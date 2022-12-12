Yalova’da yarım kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Yalova’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan uyuşturucu taciri, ısrarlı takip sonucu Bursa ili sınırları içinde yakalandı. Polisten kaçarken 500 gram metamfetamini yola attığı tespit edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, seyir halinde gerçekleştirildiği yol uygulaması esnasından durumunda şüphelendiği 10 plakalı otomobili durdurmak istedi. ’Dur’ ikazına uymayarak kaçan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler takip sırasında araçtan uyuşturucu maddelerin atıldığını tespit etti. Polis ısrarlı takip sonucu otomobili Bursa ili sınırları içinde durdurarak sürücü H.D.’yi gözaltına aldı.

Yol güzergahı ve şüpheli üzerinde yapılan aramalarda, 500 gram metamfetamin, tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.