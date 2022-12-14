Yalova’da yakalanan Faslı turistin midesinden 1,5 kilo esrar çıktı

Türkiye’ye midesindeki 194 adet kapsül halinde bulunan 1 kilo 545 gram reçine esrar ile giriş yapan Faslı turist, Yalova’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Yalova’ya gelen 34 plakalı taksiyi durdurdu. Taksideki Fas uyruklu Z.Z.’nin hareketlerinden şüphelenen polis, şahsı araçtan indirerek sorguladı. Bu sırada şahsın koltukaltından yoğun şekilde gelen kokuyu fark eden ekipler, gerçekleştirilen üst aramasında 39 adet uyuşturucu kapsülü buldu.

Türkiye’ye midesinde uyuşturucu maddeleri soktuğu tespit edilen zanlı, ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tomografi cihazı ile gerçekleştirilen iç beden görüntüleme muayenesinde şahsın mide ve bağırsağında çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi. Şüpheli, sağlık durumu da göz önünde bulundurularak 3 gün hastanede tutuldu. Tıbbi gözlem sürecinde zanlının mide ve sindirim sisteminde bulunan 155 kapsül reçine esrar daha çıkarıldı.

Fas’ta yutarak midesine yerleştirdiği 194 kapsül halindeki 1 kilo 545 gram reçine esrarı Türkiye’ye getiren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.