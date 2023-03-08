Yalova’da yabancı uyruklu karı koca evlerinde ölü bulundu

Yalova’da oturdukları apartman dairesinden kötü kokular gelen Umman ve Kenya uyruklu karı koca evlerinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi, Batıkan Apartmanı 3. katında yaşayan yabacı uyruklu çiftin dairesinden gelen kötü koku üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İçeriden sürgü çekilerek kilitlenen dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren polis Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi (68) ve Kenya uyruklu karısı Fatiyah Saif Saim AlBasuidi’nin (50) cansız bedenine ulaştı. Daha sonra evde savcı ve Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından çiftin cesetleri Yalova Devlet Hastanesi morguna otopsi için götürüldü.

İlk belirlemelere göre Ahmet AlBusaidi’nin kalp krizi geçirerek öldüğü, daha sonra da eşinin de kalp krizi geçirerek düştüğü ve kafasını yere vurduğu tahmin ediliyor.

Polis, olayla ilgili tahkikatını sürdürürken çiftin ölüm nedenleri otopsi sonucu belirlenecek.