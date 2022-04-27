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Yalova’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yalova’nın Armutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Asayiş 27.04.2022, 18:13
Yalova’nın Armutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Armutlu ilçesinde Keçi Kaya mevkiinde meydana geldi. Odunculuk yaptığı öğrenilen 3 kişi traktörle ormana gitti. Eğimli yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi Armutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen traktörün altında kaldığı öğrenilen yaralılardan Emir Coşkun (29) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.