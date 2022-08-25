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Yalova’da tırın altında kalan yaşlı kadın yaralandı
Yalova’da meydana gelen kazada tırın altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı.
Asayiş 25.08.2022, 16:23
Yalova’da meydana gelen kazada tırın altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova merkez Dörtyol mevkiinde yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı kadına bir zincir markete ait tır çarptı. Kazada tırın altında kalan yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından sedyeye koyulan ambulansa taşındı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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