banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hazırlıklar başladı! Emrahcoin geliyor!
Hazırlıklar başladı! Emrahcoin geliyor!
FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?
FBI, Sezgin Baran Korkmaz'ın adresini nasıl tespit etti?
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı

Yalova’da tarihî eser kaçakçılığı operasyonu

Yalova’da Suriye uyruklu bir kişinin ikametinde Roma, Bizans ve çeşitli dönemlere ait 456 sikke, 2 adet mermer ve 6 metal obje ele geçirildi.

Asayiş 22.06.2021, 11:22
Yalova’da tarihî eser kaçakçılığı operasyonu

Yalova’da Suriye uyruklu bir kişinin ikametinde Roma, Bizans ve çeşitli dönemlere ait 456 sikke, 2 adet mermer ve 6 metal obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarî çalışmalar neticesinde Bağlarbaşı Mahallesinde tarihî eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Y.M.’nin ikametine operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada Roma, Bizans ve çeşitli dönemlere ait 456 adet sikke, 2 adet mermer ve 6 adet metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
banner486
Yorumlar (0)
25°
açık
banner493