Yalova’da taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı
YALOVA-İZMİT KARA YOLUNDA TİCARİ TAKSİNİN ÇARPTIĞI AYININ AYAKLARI KIRILDI. ACILAR İÇİNDE KIVRANAN AYI UYUŞTURUCU İĞNE İLE BAYILTILARAK BÖLGEDEN ALINDI VE TEDAVİSİNE BAŞLANDI.
Asayiş 02.06.2023, 11:15
Yalova-İzmit karayolunda ticari taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı. Acılar içinde kıvranan ayı uyuşturucu iğne ile bayıltılarak bölgeden alındı ve tedavisine başlandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit karayolunda seyreden 77 plakalı taksi, Altınova ilçesi Subaşı beldesi mevkiinde karayolundan geçmeye çalışan ayıya çarptı. Gece saat 03.00 saatlerinde meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle yere yığılan ve acılar içinde kıvranan ayıyı bölgeye gelen Altınova Belediyesi ekipleri, uyuşturucu iğne yaparak bayılttı. Ayıya ilke müdahaleyi Altınova Belediyesi veterineri Melih Soyçiçek yaptı. Ayaklarında kırık olduğu tespit edilen ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.