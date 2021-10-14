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Yalova’da sıkı denetim

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, ortak yol kontrolü ve denetim yaptı.

Asayiş 14.10.2021, 15:45
Yalova’da sıkı denetim

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, ortak yol kontrolü ve denetim yaptı.

Koruköy Nato Yolu uygulama noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa "huzur- güven uygulaması ve yol kontrolü" yapıldı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmanın sebebiyet verebileceği zararla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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