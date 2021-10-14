Son Dakika
Derya Tuna'nın "Gelinliğin açık olmasına izin vermedi" diyenlere isyan etti: Dekoltemi görmediler mi?
Yalova’da sıkı denetim
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, ortak yol kontrolü ve denetim yaptı.
Asayiş 14.10.2021, 15:45
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, ortak yol kontrolü ve denetim yaptı.
Koruköy Nato Yolu uygulama noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa "huzur- güven uygulaması ve yol kontrolü" yapıldı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmanın sebebiyet verebileceği zararla ilgili bilgilendirme yapıldı.