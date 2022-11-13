Yalova’da sanayi sitesindeki depo yangını korkuttu

Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi’nde depo olarak kullanılan bir dükkanda çıkan yangın Yalova İtfaiyesi ekipleri tarafından 1 saat süren müdahale sonrasında söndürüldü. Yangının diğer dükkanlara sıçrama tehlikesi ise işletme sahiplerini tedirgin etti.

Edinilen bilgiye göre sabah saat 04.30 sularında Kirazlı Sanayi Sitesi’nde depo olarak kullanılan dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan lastik, ahşap malzeme ve yanıcı kimyasalların da alev alması ile yangın bir anda büyüdü. Kısa sürede tüm dükkanı saran yangına ise Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Bu esnada yangının çıktığı dükkanın yan tarafında dükkanları bulunan işletme sahipleri ise yangının söndürülme çalışmalarını korku dolu gözlerle takip etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ve söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.