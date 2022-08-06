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Yalova’da saman yüklü tır altgeçide sıkıştı

Yalova’da saman yüklü tır sürücüsü aracının yüksekliğini hesaplayamayınca altgeçitte sıkıştı.

Asayiş 06.08.2022, 21:20
Yalova’da saman yüklü tır altgeçide sıkıştı

Yalova’da saman yüklü tır sürücüsü aracının yüksekliğini hesaplayamayınca altgeçitte sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, 77 ABN 809 plakalı tır sürücüsü Yalova Devlet Hastanesi kavşağından dönerek Yalova-İzmit kara yolu altgeçidinden geçmeye çalıştı. Saman yüklü tırın yüksekliğini hesaplayamayan sürücü 4 metre 40 santim uyarısına rağmen altgeçide girdi. Tır üzerindeki yük nedeniyle dorse kısmından altgeçitte sıkışıp kaldı. Bölgeye gelen trafik ekipleri güvenlik önemli alırken yükleri boşaltılan tır altgeçitten çıkarıldı.

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