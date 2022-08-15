banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli

Yalova’da sağanak yağışın bilançosu belli oldu

Yalova Valiliği, kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne 50 ihbarın düştüğünü bildirdi.

Asayiş 15.08.2022, 14:10
Yalova’da sağanak yağışın bilançosu belli oldu

Yalova Valiliği, kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne 50 ihbarın düştüğünü bildirdi.

Yalova ili ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonucu sel ve su taşkınları oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne 50 ihbar düşerken olaylara belediyeler, itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Ekiplere, yağış sırasında 11 mahsur kalma, 45 su baskını, 9 trafik kazası, 1 trafo yangını ve 1 asansörde kalma ihbarı geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova için kuvvetli yağışın devam etmesi beklendiği; sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur