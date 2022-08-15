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Yalova’da sağanak yağışın bilançosu ağır!

Yalova Valiliği, kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 50 ihbarın düştüğünü bildirdi.

Asayiş 15.08.2022, 13:15 15.08.2022, 13:46
Yalova’da sağanak yağışın bilançosu ağır!

Yalova ili ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonucu sel ve su taşkınları oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 50 ihbar düşerken olaylara belediyeler, itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Ekiplere, yağış sırasında 11 mahsur kalma, 45 su baskını, 9 trafik kazası, 1 trafo yangını ve 1 asansörde kalma ihbarı geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova için kuvvetli yağışın devam etmesi beklendiği; sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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