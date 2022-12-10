Yalova’da polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yalova’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki uygulama noktasında 77 plakalı otomobilin sürücüsü polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çok sayıda polisi peşine takan şüpheli kilometrelerce şehir merkezinde trafiği tehlikeye atarak kaçmaya çalıştı. Polisin ısrarlı takibi sonucu zanlı Yunus ekiplerinin aracına çarptıktan sonra yakalandı.

Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalanan zanlının ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, zanlı ve araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca ele geçirildi.

Zanlının Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri devam ediyor.