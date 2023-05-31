Yalova’da otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
YALOVA’NIN ÇİFTLİKKÖY İLÇESİNDE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN OTOPARKINDAKİ OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN 2 YAŞINDAKİ BEBEK İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
Asayiş 31.05.2023, 09:58
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy’deki alışveriş merkezinin açık otoparkına gelen bir kadın, otomobilini park etti ve aracından indi. Daha sonra arka koltuktaki 2 yaşındaki bebeğini araçtan indirmek isteyen anne, kapıların kitlenmesiyle büyük bir şok yaşadı. Anahtar da araçta kalınca kadın durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın kelebek camını kırarak kapıyı açmayı başardı. Ekipler ardından araçtan çıkardığı bebeği annesine teslim etti.