Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçiş yapan sürüye dalan otomobil, çarptığı 24 koyundan 18’ini telef etti. Kaçan sürücü kaza yerinde düşen plakadan kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yalova - Armutlu karayolu Şenköy mevkiinde meydana gelen kazada M.M.G. (73) idaresindeki 34 RL 8672 plakalı otomobil, yolun karşısına geçiş yapan T.E.’ye (50) ait küçükbaş hayvan sürüsüne daldı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle koyunlar yol üzerinde metrelerce savruldu. Otomobilin çarptığı 24 koyundan 18’i telef oldu. Kaza sonrası kaçan sürücü olay yerinde düşen plakadan kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan sürücü ardından serbest bırakıldı.

Bölgede yaralanan koyunlar veterinere götürülürken, telef olan koyunlar ise Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından alındı.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.