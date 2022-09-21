Yalova’da otomobil sürüye daldı: 15 koyun telef oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçiş yapan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil daldı. Kazada 15 koyun telef olurken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu kara yolu Şenköy mevkiinde meydana gelen kazada hızlı olduğu iddia edilen 34 plakalı otomobil, yolun karşısına geçiş yapan küçükbaş hayvan sürüsüne daldı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle koyunlar yol üzerinde metrelerce savruldu. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazada 15 koyun telef oldu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinde durmayarak bölgeden kaçtı.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.