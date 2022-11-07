Yalova’da kumar operasyonu: 11 gözaltı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 11 kişi gözaltına alırken 107 bin 752 lira nakit para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. İş yerinin kumar oynanması için tasarlanan arka bölümünde 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Arka bölümde 107 bin 752 TL, iskambil kartları, çok sayıda para cinsinden üstü yazılı yazboz da ele geçirildi.

Kumar operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi hakkında adli ve idari işlemler gerçekleştirildi.