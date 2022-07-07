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Yalova’da korsan takside 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yalova’da şüphe üzerine durdurulan korsan takside 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 07.07.2022, 13:12
Yalova’da korsan takside 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yalova’da şüphe üzerine durdurulan korsan takside 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu ve korsan olarak ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen 34 plakalı otomobilde arama gerçekleştirdi. . Aramada 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan S.E. gözaltına alındı. 34 plakalı araca da el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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