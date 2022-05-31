Yalova’da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yalova’da meydanda gelen kazada köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakup Acar Caddesi Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiinde meydana gelen kazada, 16 ZY 0237 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracından düşen motor sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan motorun çarpası sonucu yaralanan köpeğin kaçtığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.