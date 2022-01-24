Yalova’da kar sebebiyle araçlar yoldan çıktı

Yalova’nın Altınova ilçesinde kar sebebiyle araçlar kayganlaşan yolda durmakta zorluk çekti. Birçok araç yoldan çıktı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Altınova ilçesinde, eski Subaşı yolunda çok sayıda araç yoldan çıktı. Yoldan çıkan araçların yardımına Altınova Belediyesi ekipleri yetişti. Garaj personeli ve zabıta ekipleri yoldan çıkan araçları kurtardı. Bölgeye kepçe de gönderilerek yol temizlendi.