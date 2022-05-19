Yalova’da kablo ve odun hırsızlığı zanlısına tutuklama

Yalova’nın Armutlu ilçesinde kamu kurumlarından kablo, odun ve tarım aleti hırsızlıklarıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hırsızlık soruşturması çerçevesinde Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait istiflenmiş odunlar, Türk Telekom’a ait kablolar ve tarım aletlerinin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde sonrasında hırsızlık şüphelisi faili F.O. ile ona yardım yataklık yaptığı ileri sürülen M.O. ve A.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıktı. Zanlılardan F.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(HT-ERH-