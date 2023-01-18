Yalova’da hırsızlık zanlıları adli kontrolle serbest bırakıldı

Yalova’dan Bursa’ya yanlarında getirdikleri otomobille, başka bir otomobili çekerek çaldıkları ileri sürülen 2 hırsızlık zanlısı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 6 Ocak 2023 tarihinde Bayraktepe Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, park halindeki 77 plakalı otomobilin yanına plakasız bir otomobil ile gelen 2 şüpheli, aracı çekip halat bağladı. Zanlılar, ardından otomobilli çekerek bölgeden ayrıldı. Araç sahibi A.C.’nin şikayeti üzerine inceleme yapan Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi’ne ait toplam 57 adet görüntüyü inceledi. İncelemelerde, şüphelilerin yanlarında getirdikleri plakasız araca, çaldıkları aracı halat ile bağlayarak çekmek suretiyle götürdükleri ve Bursa ili Orhangazi ilçesine götürdükleri tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şahısların M.A.G. (58) ve E.B. (38) olduğu tespit edildi.

Hırsızlık olayından 10 gün sonra gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. 2 hırsızlık zanlısı burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalınan aracı arama çalışmaları devam ediyor.