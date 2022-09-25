Yalova’da hırsızların dadandığı site sakinleri korku içinde yaşıyor

Yalova’da hırsızların dadandığı sitenin sakinleri korku içinde yaşıyor.

Dere Mahallesi’nde bulunan Beykent Villaları Sitesi sakinleri üst üste yaşanan hırsızlık olaylarıyla şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık olaylarını gazetecilere anlatan site sakinleri, bu sırada bir villanın daha kapısının açık olduğunu ve soyulduğunu fark etti. İçeri giren bekçi, gördüğü manzara karşısında şok oldu. İl dışında olan ev sahiplerini arayan bekçi, daha sonra durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin sitedeki 16 villayı tek tek gezerek kapılarını zorladığı, evde kimsenin bulunmadığı 2 villayı tespit ederek, içeride değerli eşya aradığı görüldü. Ev sahiplerinin il dışında olması nedeniyle evden çalınan malzemeler ise henüz tespit edilemedi.

Önce bisikletler çalındı, sonra da evlere girildi

Site sakini Elif Deveci, yaklaşık dördüncü hırsızlık olayını yaşadıklarını söyledi. Deveci, ilk olarak komşularının 2 bisikletinin çalındığını dile getirerek, “Biz evlere sıçrayacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar hızlı olacağını tahmin edemedik. Benim evime girmeye çalışıyor. Daha sonra yan komşuma giriyor. Oradan çıktıkta sonra rahat tavırlarla yine siteyi dolaştıktan sonra benim kapımı zorluyor. Bisikletimiz bizim bir çalınmıştı. Bir kez daha kapımız zorlandı. Yakalamaya çalıştık sesi duyduk ama eşim yakalayamadı, kaçtı gitti. Bu direkt bizim kapımıza olan direkt 3’üncü olay. Çok rahat tavırlarla geziyorlar. Bizim emniyete şikayetimiz de var. Bunun çok fazla sık olduğunu söyledik. Tekrarlanacağını tahmin ediyorduk fakat bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorduk" diye konuştu.

“Can güvenliğimizin olmadığını düşünüyoruz ve çok huzursuzuz”

Son evlere girilme olayının sabah saatlerinde çocuğunu okula uğurladığı sıralarda meydana geldiğini anlatan Deveci, şöyle konuştu:

“En son olay 07-07.30 civarlarında. Hatta 07.51’de görüntüleri var. O saatte oğlumu okula geçirmek için kalkıyorum. Oysaki o zaman bizim kapımızın önündeymiş, ben evdeyken. Çok korkuyoruz. Sitece korkuyoruz. Herkes şu anda çok tedirgin. Geceleri inanın ki uyumuyoruz. Sürekli nöbetleşe duruyoruz. Eşim bekliyor, ben bekliyorum. Hiçbir şekilde huzurumuz kalmadı. Bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Bu hırsızların sağlıklı bir şahıs olmadığı çok belli. Uyuşturucunun etkisi altında da olabilir. Biz mal güvenliğini bıraktık can güvenliğimizin olmadığını düşünüyoruz ve çok huzursuzuz.”

Site sakinleri bir an önce hırsızların yakalanmasını istedi.