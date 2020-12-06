banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
Galatasaray evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti
Galatasaray evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti
En zengin Türk artık o!
En zengin Türk artık o!

Yalova’da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı

Yalova’da önceki gün bir çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış S.B yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, S.B nin kardeşi husumetli olduğu ailenin iş yerini basmış iş yerinde yabancı uyruklu bir vatandaş yaralanmış bir araç ise kundaklanmıstı, olayı gerçekleştiren Ü.B’nin yakalanması için polis operasyon düzenledi. İkamet ettiği adrese giden emniyet güçleri Ü.B yi göz altına aldığı sırada çıkan arbede iki polis memuru yaralandı.

Asayiş 06.12.2020, 02:32
3
Yalova’da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı
banner422

Yalova’da önceki gün bir çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış S.B yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, S.B nin kardeşi husumetli olduğu ailenin iş yerini basmış iş yerinde yabancı uyruklu bir vatandaş yaralanmış bir araç ise kundaklanmıstı, olayı gerçekleştiren Ü.B’nin yakalanması için polis operasyon düzenledi. İkamet ettiği adrese giden emniyet güçleri Ü.B yi göz altına aldığı sırada çıkan arbede iki polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal paşa mahallesinde ikamet eden Ü.B’nin gözaltına alınması esnasında yakınları polise karşı direndi, çıkan olaylarda bir polis aracı camları kırılarak hasar gördü, 2 polis yaralandı, 9 kişi göz altına alındı. Yaralı polisler Yalova devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis şüpheli Ü.B ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı.
Yorumlar (0)
11°
az bulutlu