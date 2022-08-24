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Yalova’da fırtına ağaçları devirdi, çatılar uçtu
Yalova’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.
Asayiş 24.08.2022, 23:51
Yalova’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.
Alınan bilgiye göre, Yalova’da kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 4 ağaç devrildi. Ağaçların devrilmesi sonucu çevresindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Fırtına, işçilerin kaldıkları yapıların çatısını uçurdu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri firma yetkilileriyle görüşerek firma, çalışanlarının barınma ihtiyacını karşıladı.
Merkeze bağlı Paşakent Mahallesi’nde de bir binanın çatısı kısmı olarak uçtu. Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bir evde su baskını oluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."
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