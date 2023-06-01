Yalova’da evin bodrumunu uyuşturucu serasına çevirdiler

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 2 katlı evin bodrum katına özel iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu yetiştirdiği ileri sürülen 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Samanlı köyünde düzenlenen operasyon çerçevesinde, 2 katlı evin bodrum katında arama gerçekleştirildi. Aramada; uyuşturucu serasına döndürülen ve özel sistemler kurulan bodrumda 257 kök skunk bitkisi, 992 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 4 adet telsiz ve uyuşturucu madde elde etmek üzere kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Ürettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul’da piyasaya sürecekleri öğrenilen İ.A.G., H.S., R.A.Y. ve F.D.D. gözaltına alındı.

Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen dört şüpheliden ikisi tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.