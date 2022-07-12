Yalova’da direğe çarpan otomobil alevlere teslim oldu: 2 yaralı

Yalova’da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarparak alevlere teslim olduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Çınarcık karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AEJ 552 plakalı Tofaş Kartal model otomobil yoldan çıkarak beton elektrik trafosuna çapıp alev aldı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Araçta çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar 112 acil servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.