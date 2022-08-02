Yalova’da dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti

Yalova’da meydana gelen iş kazasında dere yatağına düşen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğünün taşeron firmasında görev yapan 48 yaşındaki Nuh Bakır, merkeze bağlı Kurtköy Kapalıçınar mevkiinde çalışma yapıldığı sırada kullandığı kepçe taklalar atarak dere yatağına düştü. Ağır yaralanan Bakır, bulunduğu bölgeden jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak yaklaşık yarım kilometre uzaklıktaki 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Vali Muammer Erol da kaza bölgesine giderek bilgi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.