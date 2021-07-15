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Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu

Yalova’nın Topçular Feribot iskelesi açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 30 Haziran 2021 tarihinde Eskihisar’dan kalkan Sultanahmet feribotundan atlayan ve bir daha bulunamayan Serkan Gönültaş’a ait olduğu düşünülüyor.

Asayiş 15.07.2021, 13:01
Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu
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Yalova’nın Topçular Feribot iskelesi açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 30 Haziran 2021 tarihinde Eskihisar’dan kalkan Sultanahmet feribotundan atlayan ve bir daha bulunamayan Serkan Gönültaş’a ait olduğu düşünülüyor.

Yalova’nın Topçular Feribot iskelesi açıklarında bir erkek cesedinin su üzerinde yüzdüğünü gören iskele memurları durumu Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi’ne bildirdi. Bunun üzerine kısa süre içerisinde belirtilen noktaya gelen ekipler cesedi denizden çıkardılar. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken şahsın 30 Haziran 2021 tarihinde Eskihisar’dan kalkan Sultanahmet feribotundan atlayan ve bir daha bulunamayan Serkan Gönültaş’a ait olduğu düşünülüyor. Şahsın cesedi otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
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