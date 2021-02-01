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Yalova’da DEAŞ’a büyük darbe

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı Yalova’da yakalandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Yalova merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan aralarında DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı olduğu bildirilen A.Y.’nin ve örgütün üst düzey elemanlarının da olduğu 14 kişiden 8’i Yalova’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonun ilk bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twetter hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

Asayiş 01.02.2021, 13:47
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Yalova’da DEAŞ’a büyük darbe

Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı Yalova’da yakalandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Yalova merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan aralarında DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı olduğu bildirilen A.Y.’nin ve örgütün üst düzey elemanlarının da olduğu 14 kişiden 8’i Yalova’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonun ilk bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twetter hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 8 aydır çalışıyordu. Yalova’da ikamet eden DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı olduğu belirtilen A.Y. ve sözde üst düzey yönetici olduğu bildirilen A.G.’yi takibe alan emniyet güçleri, şüphelilerin daha önce Irak ve Suriye’de örgüt içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye’ye geldiğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 2 şüphelinin örgütün talimatları doğrultusunda özellikle İstanbul’da Iraklıların yoğun yaşadığı Fatih ve Aksaray ilçelerinde Irak uyruklu insanlar üzerinde baskı, korku saldıklarını ve yine Irak uyruklulardan oluşturdukları kişilerle suç örgütü kurduklarını belirledi.

A.Y. ve A.G.’nin kurduğu suç örgütü ile özellikle yasa dışı yollarla Türkiye’den Avrupa’ya göçmen kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşan ekipler, ayrıca DEAŞ üyelerini de yine aynı yolla Avrupa’ya, Avrupa’dan ise Türkiye’ye geçişlerini sağladığını belirledi. Ekipler belirledikleri 8’i üst düzey yönetici 14 kişinin yakalanması için Yalova başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Mersin, Eskişehir ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

DEAŞ Türkiye suikastçısı Habur Sınır Kapısı’ndan sahte kimlikle kaçmak isterken yakalandı

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda teknik takip altında olan DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı olduğu ileri sürülen A.Y.’nin, Şırnak’ta bulunan Habur Sınır Kapısından yurt dışına sahte kimlikle kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul’da gözaltına alınan sözde örgüt lideri olarak anılan A.G.’nin de yakalandığı operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca, mermiler, 433 tane sahte pasaport, 346 tane sahte kimlik belgesi ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda teknik makine, sahte mühür ve ekipmanları ile suç örgütü tarafından kullanılan çok sayıda doküman ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ’a finans sağlamak için oluşturulan suç örgütünün birçok ilde yabancı uyruklu iş adamlarını takibe aldıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin İstanbul’da ve Sakarya’da sahte kimlik kullanarak silahlı gasp olayı gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

Örgüt üyelerinin iş adamlarına yönelik düzenledikleri silahlı gasp, alı koyma ve yağma suçlarından elde ettikleri paraları ise, havale yoluyla terör örgütünün yurt dışı ayağına gönderdikleri tespit edildi.
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