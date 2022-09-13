Yalova’da ciple tır çarpıştı: 3 yaralı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde tırla cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir otobanında seyreden Aslı Ç. (24) idaresindeki 16 ASM36 plakalı cip aynı istikamette giden Nimet Y. (26) yönetimindeki bir zincir markete ait tır ile çarptı. Çiftlikköy ilçesi Laladere köyü mevkiinde meydana gelen kazada tırın sol arka tarafına çarpan cipte sıkışan sürücü Aslı Ç., yolcular Remziye Ferda A. (79) ve Aylin F. (33) Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili polisin tahkikatı sürüyor.