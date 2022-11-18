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Yalova’da çatı katı yangını korkuttu
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 6 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Asayiş 18.11.2022, 12:07
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 6 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi Yalova Caddesi’ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden Esenköy İtfaiyesi alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.