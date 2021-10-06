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Yalova’da bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı

Yalova’da yapılan denetimler sırasında bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı.

Asayiş 06.10.2021, 09:37
Yalova’da bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı

Yalova’da yapılan denetimler sırasında bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde ikamet eden S.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 980 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli karakola götürüldü.

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