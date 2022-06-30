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Yalova’da 6 ATM’ye çekiçli saldırı

Yalova’nın Altınova ilçesinde aklı dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi, çekiçle saldırdığı 6 ATM’yi kullanılmaz hale getirdi.

Asayiş 30.06.2022, 22:08
Yalova’da 6 ATM’ye çekiçli saldırı

Yalova’nın Altınova ilçesinde aklı dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi, çekiçle saldırdığı 6 ATM’yi kullanılmaz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, N.Ş. isimli şahıs, Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan 6 ATM’ye çekiçle saldırdı. Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahıs bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen N.Ş, daha sonra polis ekipleri tarafından ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakıldı. Şahsın daha önce de ATM’lere saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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